A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data e horário da partida entre Moto Club x Confiança pela Copa do Brasil SUB-20. O conforto foi transferido do dia 18 para o dia 19 deste mês. O horário também foi alterado para às 16 horas. A partida será no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão.

A Copa do Brasil Sub-20 terá inicio no 18 de março e vai reunir 32 clubes. Pelo regulamento, os 27 campeões estaduais da categoria, além dos vice-campeões dos cinco estados melhores classificados no Ranking Nacional de Clubes (RNC) têm vaga garantida.

Assim como na Copa do Brasil, a primeira fase será disputada em jogo único. Em caso de empate, a definição do time classificado para a segunda fase acontece através de pênaltis. O clube mandante foi definido em sorteio pela CBF.