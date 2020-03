A bancada do PT no Senado quer explicações sobre a concessão do Bolsa Família, já que a região Nordeste recebeu apenas 3% dos novos benefícios concedidos em janeiro deste ano. Em contrapartida, Sudeste e Sul reuniram 75% dos benefícios liberados no primeiro mês de 2020.

Por isso, a bancada cobra uma auditoria ao Tribunal de Contas da União (TCU) relacionada a concessão do programa. O requerimento foi apresentado pelo líder do PT no Senado, o lagartense Rogério carvalho.

“Sabemos, que na região Nordeste, 900 mil famílias vivem com até R$ 89,00 por pessoa. Parece que o governo federal está perseguindo o povo nordestino e da região Norte, que têm mais de um milhão de famílias esperando para receber o benefício. Então, queremos saber do TCU o que está acontecendo. Por que privilegiar as regiões Sul e Sudeste que são as mais ricas e perseguir as regiões Norte e Nordeste e a população mais pobre do nosso país?”, disse o senador.

Vale lembrar que a região Nordeste foi a única em que o, então candidato, Jair Bolsonaro (PSL), foi derrotado nas eleições de 2018. Ele recebeu 30,3% dos votos contra 69,7% de Fernando Haddad (PT). Já o Norte, foi a segunda região em que Bolsonaro menos foi votado, apesar de ter vencido. Enquanto Haddad ficou com 48,1%, Bolsonaro recebeu 51,9% dos votos.