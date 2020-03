A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou, na última sexta- feira, 6, mais um caso suspeito do novo coronavírus (Covid- 19). Trata-se de uma mulher de 37 anos que mora em Aracaju e chegou de Singapura no dia 3 de março com sintomas de febre, tosse e cefaleia.

O quadro é considerado estável, foi feita a coleta da amostra respiratória para pesquisa dos vírus respiratórios, encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) e a paciente foi encaminhada para o isolamento domiciliar. Com isso, passam a ser três os casos suspeitos de coronavírus no Estado.

Na quinta-feira, 5, a SES informou que o teste realizado pela Fundação Oswald Cruz (Fiocruz/RJ) para o 1º caso suspeito do novo coronavírus (Covid- 19), em Sergipe, deu negativo. A suspeita descartada corresponde a uma mulher de 37 anos, residente em Aracaju, que veio da Itália no dia 27 de fevereiro com sintomas da doença.

Ainda na quinta-feira, surgiram dois novos casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19). Uma mulher de 28 anos residente em Aracaju, que chegou da Europa no dia 3 de março com sintomas de tosse, coriza, mialgia e diarreia; e uma outra mulher de 25 anos, residente em Itabaiana, que chegou dos EUA no dia 28 de fevereiro apresentando febre, tosse, dificuldade de respirar, cefaleia, coriza e mialgia.

Foram realizadas as coletas de amostras respiratórias para pesquisa de vírus respiratórios e encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen). As duas mulheres encontram-se em isolamento domiciliar com quadro clínico estável.