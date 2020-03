A prefeita, Hilda Ribeiro (SD), confirmou a presença de Bell Marques para as festividades que acontecem no mês de abril, em comemoração ao aniversário de Lagarto, que completa 140 anos.

A confirmação veio em uma entrevista concedida na tarde desta sexta-feira, 6, ao radialista Aloísio Andrade, popular Prefeitinho, no programa Juventude Notícias. Ainda de acordo com a prefeita, serão vários dias de festividade.

“Vamos sim trazer Bell de novo aqui para nossa Avenida do Ribeirão. Vamos ter quatro bandas e quatro trios. Ele [Bell Marques] me disse lá em Aracaju, quando esteve no Bloco Vumbora, antes do Carnaval, que ficou tão feliz, inclusive, temos áudio dele falando da alegria que ele teve de estar aqui presente no aniversário da cidade no ano passado e disse que nunca viu uma festa pública com tanta organização”, disse Hilda Ribeiro.

Segundo a prefeita, Bell Marques irá se apresentar pela segunda vez em Lagarto no dia 19 de abril, véspera de aniversário da cidade.