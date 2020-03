Neste sábado (7), o povoado Forras recebe pela primeira vez as ações do Riachão Cidadã. O projeto que é uma iniciativa da Prefeitura de Riachão do Dantas acontece na Escola Municipal Mariana Fontes Costa, das 8h às 13h.

Totalmente gratuito, em mais uma edição, o Riachão Cidadã pretende reafirmar o objetivo do projeto ofertando serviços dos Programas Criança Feliz, Bolsa Família, atendimento médico, atualização do cartão SUS, aferição de Pressão Arterial, teste de glicemia, testes rápidos e muito mais. Estamos preparando tudo para você e toda a sua família.

O projeto da prefeitura consiste em continuar com a garantia do bem estar e saúde dos moradores do povoado Forras, e isso será feito através da atenção e serviços oferecidos pela administração. Além disso, as ações coletivas contribuem para a valorização, desenvolvimento social e cultural da cidade.