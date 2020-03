Na noite do último sábado, 07, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de um homem que é suspeito de violentar a própria esposa. O caso ocorreu no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, a prisão ocorreu após o recebimento de uma denúncia que informava que uma mulher teria sido agredida pelo próprio cônjuge. Diante disso, os policiais efetuaram diligências e localizaram os envolvidos.

A mulher foi encaminhada para o Hospital Universitário de Lagarto, enquanto o suposto agressor foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.

“Somente este ano, diversos infratores foram preso pela Polícia Militar, na cidade de Lagarto, por infringência à Lei Maria da Penha”, lamentou o 7ºBPM.