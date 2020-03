Na tarde deste domingo, 08, foi realizada uma cavalgada entre o bairro Jardim Campo Novo e o distrito industrial do Maratá, em Lagarto. O evento encerrou com troca de tiros, dois baleados e uma prisão.

Esse triste fim decorreu de uma confusão durante um show artístico, que culminou com uma troca de tiros que findou com Eduardo José dos Santos sendo baleado duas vezes, José Fernando Santos, apenas uma, e José Messias dos Santos, atingido várias vezes por golpes de faca.

Diante do ocorrido, o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) informou que a festa não tinha a autorização da PM para ser realizada, e que, após a diligências, “os Militares descobriram que o autor dos disparos também teria sido ferido, com golpes de faca, por populares que presenciaram o suspeito dos disparos alvejar 02 pessoas”.

Com as informações, o 7ºBPM acrescentou que o suspeito dos disparos recebeu voz de prisão e, em seguida, foi encaminhado para o Hospital Universitário de Lagarto. “Caso sobreviva, responderá pelos crimes cometidos”, ressaltou a polícia. Já as duas vítimas, ainda segundo a PM, não correm risco de morte.

Além disso, o 7ºBPM destacou que o responsável pela organização do evento será penalizado, justamente por tê-lo realizado sem comunicar as autoridades competentes. Ele já foi identificado, mas ainda não fora localizado.