Na noite do último sábado, 07, o deputado federal Gustinho Ribeiro e a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, ambos do Solidariedade, realizaram a primeira de uma série de reuniões com pré-candidatos a vereadores nas eleições municipais deste ano. O ato ocorreu na residência do casal, localizada no povoado Moita Redonda, na zona rural de Lagarto.

Na reunião compareceram os representantes dos partidos Solidariedade (SD), Republicanos (PRB), e do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Além deles, cerca de 80 pré-candidatos a vereadores das mencionadas siglas também marcaram presença.

Segundo informações colhidas pelo Portal Lagartense, na oportunidade foram discutidos diversos assuntos de interesse dos pré-candidatos a vereador, que já podem mudar de partido visando o seu sucesso no pleito eleitoral.

Outro detalhe que chamou a atenção foi a presença do ex-vereador Amiguinho que fez mais uma de suas tradicionais previsões políticas. Desta vez, ele afirmou que prevê a vitória da prefeita Hilda Ribeiro nas urnas, o que gerou aplausos dos correligionários ali presentes.

Gustinho quer o PDT

Ainda na reunião, o deputado federal Gustinho Ribeiro disse querer na base da prefeita Hilda Ribeiro o Partido Democrático Trabalhista (PDT), que já articula a vinda do ex-presidenciável Ciro Gomes à Lagarto para o lançamento dos nomes do partido na disputa pela prefeitura e, sobretudo por vagas na Câmara de Lagarto.

Entretanto, de acordo com Gustinho, os diálogos estão sendo realizados com o deputado federal Fábio Henrique, que atualmente é o presidente do Diretório Estadual do PDT.