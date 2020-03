No último domingo (8), foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. A data é o símbolo de uma luta das mulheres por igualdade de direitos, a exemplo do voto feminino, e por melhores condições salariais. No entanto, em Lagarto, esse dia não terminou tão bem assim.

É que o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), responsável por guarnecer os municípios de Lagarto e Riachão do Dantas, somente no último domingo, efetuou duas prisões de homens que infringiram a Lei Maria da Penha na cidade berço de Sílvio Romero.

A primeira prisão foi realizada no período da manhã, quando um homem com histórico de agressão e violência doméstica foi detido, após expulsar a própria companheira de casa – que passou a noite anterior no sereno das ruas – e ameaçá-la de morte.

Já a segunda prisão também foi realizada no período da manhã, desta vez no bairro Alto da Boa Vista. Neste caso, um homem foi preso após agredir a sua esposa e um de seus filhos, além de ameaçá-la de morte caso o denunciasse à polícia.

Os dois casos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Lagarto. No entanto, cabe destacar que, no último sábado (7), um homem também foi preso por infringir a Lei Maria da Penha. O caso ocorreu na zona rural de Lagarto.