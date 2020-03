No último sábado, 06, o jornal Valor Econômico divulgou uma pesquisa realizada pelo Instituto Travessia, de São Paulo, sobre as eleições municipais do próximo dia 04 de outubro de 2020.

O levantamento indica que 51% dos eleitores gostariam de votar em candidato a prefeito de fora da política, um outsider; enquanto outros 25% querem alguém que não faça parte do grupo político do atual administrador, ou seja, dizem querer votar na oposição.

Com isso fica claro que 76% do eleitorado querem mudanças reais no quadro político de suas cidades. Um exemplo disso, é que a última pesquisa para prefeito de Lagarto, realizada pelo Instituto Exclusivo, mostrou que 61,7% do eleitorado lagartense ou não sabem em quem votar, ou anulariam o seu voto ou votariam em branco.

Já para as Câmaras Municipais, a pesquisa do Instituto Travessia mostrou que 41% disseram que gostariam de trocar TODOS os vereadores e que 32% disseram que gostariam de substituir mais da metade. Desta forma, o estudo mostrou que o anseio por mudanças no legislativo atinge 73% dos votantes.

Entretanto, Renato Dorgan Filho, analista político e sócio do Instituto Travessia, alerta que, em geral, eleitores dizem querer eleger gente de fora da política, mas “isso não representa necessariamente um outsider”.