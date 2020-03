Na tarde do último sábado, 07, o jornalista lagartense Iuri Rodrigues, o popular Iuri de Zé Grande, realizou o lançamento do livro intitulado “Ser feliz dói“. Sua segunda obra literária, o escrito aborda as mazelas da política, apresenta personagens anônimos e faz um passeio por Lagarto e também pelo Brasil brasileiro.

Aliás, é em seu passeio por Lagarto, que Iuri apresenta figuras ilustres na mente da população lagartense, a exemplo do finado Zeinha do Bar, da folclórica Helena Vieira, do saudoso professor Celso Milton, de Meirinha que presta serviço no Asilo Santo Antônio, e do Luciano da Caixa D’água.

Cabe destacar que Ser feliz dói é um compilado de crônicas escritas pelo jornalista ao longo de sua carreira. De acordo com Iuri, ele é o resultado “de inquietudes e encontros que nem a palavra consegue dar conta”. Além disso, a obra conta com frases que foram elaboradas por amigos seus, o que traz uma perspectiva panorâmica de muitos acontecimentos presentes no Brasil, como o preconceito, a fome, a violência, o desemprego, a corrupção, a injustiça, a falta de moradia, entre tantas outras.

E foi justamente por ter esse poder de unir as mais variadas tribos que a obra, diferentemente do convencional, foi lançada no Bar da Nilma, um dos mais antigos e tradicionais bares da cidade de Lagarto, sob o som de muita seresta. A escolha do jornalista, segundo o apurado pelo Portal Lagartense, é porque foi justamente esse ambiente que o motivou a escrever o Ser feliz dói.

Por isso, ao Portal Lagartense, Iuri comemorou a união das mais diversas tribos de Lagarto no lançamento de sua segunda obra. “Conseguimos um feito inédito: reunimos adversários políticos, amigos de Lagarto e de fora do estado, personagens do livro e amigos diversos num grande encontro no Bar da Nilma”, comemorou o jornalista.

Ainda sem palavras e muito emocionado, Iuri destacou que o evento superou as expectativas e que sua mais nova obra estará disponível nas livrarias de Lagarto e Aracaju a partir da próxima terça-feira (10). “Já tenho um terceiro livro em mente. Ele será um livro reportagem sobre a prostituição”, adiantou o comunicador lagartense.

Fotos: Sandra Cavalcanti