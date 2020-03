O Freipaulistano enfrentou o América-RN pela 6ª rodada da Copa do Nordeste 2020 em busca de sua primeira vitória na competição. A partida aconteceu no último domingo, 8, no estádio Titão, em Frei Paulo.

E o gol do time sergipano saiu aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Magno cruzou a bola para área e Luan aproveitou de cabeça e testou para o fundo da rede adversária. Para piorara a situação dos visitantes, Michael foi expulso na segunda etapa, deixando o Mecão com um jogador a menos. E no final, a partida terminou em 1 a 0 para o Touro do Agreste.

Com a vitória, o Freipaulistano chegou a cinco pontos e escapou da lanterna do grupo A, posto que agora é ocupado pelo River-PI com quatro. Em seis jogos pelo Nordestão, o time sergipano perdeu três partidas, empatou duas e venceu uma.

Acidente de percurso

Quem também entrou em campo pela Copa do Nordeste no último final de semana, mas em situação completamente oposta, foi o Confiança. O azulino, que até então estava invicto na temporada, perdeu sua primeira partida no último sábado, 7, contra o Bahia na Arena Fonte Nova.

Os baianos abriram o placar com um gol contra de Matheus Mancini aos dois minutos do segundo tempo. Juninho Capixaba cruzou rasteiro, o zagueiro da equipe proletária tentou cortar e acabou mandando contra o próprio gol.

Apesar da derrota, o Confiança segue na liderança do grupo B do Nordestão 2020, com 13 pontos. Já o Bahia continua na vice-liderança do grupo A, com 11, atrás do Botafogo-PB que tem 12 pontos.