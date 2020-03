Após ser rebaixado para a série A-2 do Campeonato Sergipano e eliminado pelo Vitória na segunda fase da Copa do Brasil, a equipe do Lagarto ficará mais de um ano sem disputar qualquer campeonato.

Isso porque a série A-2 do Sergipão 2021 está prevista para ser disputada em agosto, e como o clube optou por disputar a Copa do Brasil ao invés do Brasileirão série D, a equipe não participa do campeonato nacional deste ano.

Em entrevista concedida ao globoesporte.com, o técnico Ranielle Ribeiro disse que o resultado da partida contra o Vitória reforçou aquilo que já era perceptível no estadual, ou seja, que a equipe apresentou um certo “envolvimento” e um “jogo apoiado”, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em conclusões e definições em seu próprio favor.

“Mas tem que se levar em consideração também a disparidade no nível técnico, da força do Vitória, que é um time mais tradicional que o nosso. A gente não conseguiu na verdade também sanar uma ferida que ficou aberta por causa do rebaixamento. Os meninos se esforçaram, tentaram, jogaram em alguns momentos de igual para igual com o Vitória, tivemos momentos no jogo em que poderíamos ter empatado e levado o jogo para os pênaltis. Mas tem que enaltecer o empenho deles também. Não pode só criticar”, afirma.

O treinador ainda reconheceu a confiança da diretoria que respaldou seu trabalho, apesar dos resultados negativos. “Eles viram a forma como é feito o trabalho dentro do clube. Infelizmente, futebol não credita sempre você fazer tudo certo, a coisa como o script determina que isso não vai ser uma garantia definitiva para que os resultados venham”.

Em tom de despedida, Ranielle afirma que, com o encerramento das atividades, deve ser desligado do clube, assim como parte da comissão técnica que veio com ele e espera um novo time para dar continuidade ao seu trabalho na temporada.