Após um acordo na justiça, o radialista Alex Carvalho teve que emitir uma nota se retratando a respeito da divulgação de fatos considerados caluniosos contra Elionai Menezes, popular Nainho, no programa Inove Notícias da Liberdade FM.

O acordo firmado entre as partes aconteceu em uma audiência conciliatória realizada no dia 19 de fevereiro deste ano, segundo consta nos autos do processo nº 202040500208.

Por isso, o jornalista, assim como o programa, reconhece que houve a divulgação de fatos caluniosos nas afirmações e, por isso, retira publicamente, as imputações de fatos criminosos que foram imputados a Elionai.

“Diante disso, sabendo que excedemos os limites da crítica jornalística, manifestamos escusas a José Elionai pelos transtornos causados, ciente de que os excessos cometidos na publicação em referência causaram-lhe prejuízos e desgastes à sua imagem, razão pela qual nos retratamos diante do público”.