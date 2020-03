O cantor Silva volta a Aracaju, no dia 25 de abril, para apresentar o show de encerramento de sua turnê “Brasileiro”. O evento acontece às 21h no Teatro Tobias Barreto.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Ingresso Digital ou na bilheteria do teatro, localizado na avenida Tancredo Neves, 2209, no bairro Inácio Barbosa.