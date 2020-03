Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último domingo, 8, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realizou o encontro “Mulheres fazendo a diferença” que contou com a presença do presidente estadual do partido, Sérgio Reis, do deputado federal Fábio Reis, e da deputada estadual Goretti Reis.

O evento reuniu mais de 300 mulheres no Espaço Progresso Artur Reis, em Lagarto, e teve o objetivo de promover discussões políticas e sociais com mulheres filiadas ao partido, além de formalizar pré-candidatas ao cargo de vereadora no município.

Segundo o ex-deputado federal Sérgio Reis, o partido realizou um belíssimo e importante encontro no município de Lagarto. “Centenas de mulheres se uniram para dialogar sobre o fortalecimento da participação feminina na política e como elas podem fazer a diferença para nosso município crescer”, disse.

Em sua rede social, a deputada estadual, Goretti Reis afirmou que o ato serviu para dizer que o lugar das mulheres é onde elas quiserem e pediu por mais mulheres na política.