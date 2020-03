Nos últimos dias, a redação do Portal Lagartense tem recebido alguns reclames de populares reclamando sobre a cor da água que saem das suas torneiras. A última reclamação foi do internauta Márcio Santos.

Ele gravou um vídeo em que mostrando que a água distribuída pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) no bairro Catita era verde. “Um absurdo aqui no bairro Catita, em Lagarto”, divulgou o cidadão.

Diante disso, a reportagem do Portal Lagartense entrevistou o Superintendente de Operações da Deso em Lagarto, Marcos Roberto. Na ocasião, ele informou que é impossível a companhia ter distribuído água na cor verde.

“Água verde é impossível. O que pode ter havido é a caixa d’água dele estar suja e, por isso, estar nessa cor. Mas ele pode nos passar o seu endereço para que possamos encaminhar uma equipe para estudar esse caso”, disse o Superintendente de Operações. “Água amarelada é sujeira da encanação, mas verde é caso de limo”, observou.

Para além da água verde, a reportagem do Portal Lagartense também tem recebido reclames sobre a cor da água que, por vezes, sai esbranquiçada das torneiras. Tanto é que um internauta chegou a brincar com a situação, depois do caso de Márcio Santos. “Quando não é verde, a Deso manda leite desnatado, pois o que sai das torneiras é uma água branca cheia de cloro”, comentou.

Diante disso, Marcos explicou que a cor esbranquiçada não oferece risco à população. “Isso acontece porque a rede fica cheia de ar e quando a água sai, ela sai em ebulição e acaba saindo branca. Mas não é excesso de cloro e nem nada. É somente os flocos da própria água que fica dentro da tubulação que são liberados quando a torneira é aberta, mas com um tempinho ela decanta e fica normal”, explicou.