Na última segunda-feira, 09, policiais civis de Tobias Barreto apreenderam dois adolescentes pelo crime de furto e arrombamento a estabelecimentos comerciais no distrito de Lagoa Redonda (BA) e Tobias Barreto (SE).

A apreensão ocorreu após eles serem reconhecidos por câmeras de segurança em um furto realizado contra um mercadinho, localizado no Distrito de Lagoa Redonda, em Itapicuru (BA), de onde foram subtraídos cerca de R$ 8.000,00 em moedas, além de diversas bebidas.

De acordo com Elenilton Santos, “Um deles foi pego próximo a praça do antigo matadouro e o outro nas imediações do bairro Maria do Carmo, em Tobias Barreto. Eles assumiram alguns arrombamentos, porém as investigações apontam que eles possam estar envolvidos em outros”.

Apesar de terem confessado, um dos jovens apreendidos chegou a fugir da viatura ainda algemado. No entanto, com a ajuda da população, este acabou sendo recapturado e conduzido à Delegacia de Tobias Barreto.