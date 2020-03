Com o objetivo de promover a saúde nas escolas por meio da alimentação, a Prefeitura de Lagarto lança, nesta terça-feira, 10, o Projeto Quinzena da Soja. A ideia é incluir no cardápio escolar do município a Soja, considerada uma excelente fonte de proteína vegetal.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, a medida atende a nota técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que instituiu a implementação da alimentação vegetariana no cardápio escolar, a fim de atender as necessidades de todo o alunado.

“O projeto se fará presente em todas as unidades escolares, haverá treinamento para os agentes de alimentação, ressaltando os benefícios e formas de preparo”, ressaltou o Município.