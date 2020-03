A Secretaria de Estado de Saúde (SES) descartou mais dois casos suspeitos de coronavírus que foram registrados nos municípios de Aracaju e Itabaiana. Na capital, a suspeita pairava sobre um homem de 37 anos e na cidade serrana sobre uma mulher 25 anos.

De acordo com a SES, a suspeita foi descartada após exames realizados no Laboratório de Análise Clínicas de Sergipe (Lacen). “O descarte ocorreu em virtude do resultado do exame realizado pelo Lacen para vírus respiratório ser positivo para Influenza A H1N1 e Influenza B”, argumentou a pasta.