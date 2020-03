O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (SINTESE) informou que os professores das escolas estaduais e das escolas municipais de 74 cidades sergipanas – com exceção de Aracaju – paralisarão as suas atividades no próximo dia 18.

De acordo com o sindicato, a medida foi aprovada na assembleia realizada na última sexta-feira, 06, quando a categoria decidiu aderir à Greve Geral da Educação Pública convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Em Sergipe, o SINTESE informou que as suas bandeiras de luta serão em defesa da renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, bem como em defesa do serviço público, através da denúncia dos planos de privatização da Deso.

Segundo Ivonete Cruz, presidente do SINTESE, ““Dia 18 é dia de irmos denunciar, resistir e lutar onde estão os responsáveis pelo desmonte da Educação pública de Sergipe. Por isso os professores e professoras das escolas estaduais e municipais estarão na porta da Seduc e na porta do Palácio de Despachos”.

