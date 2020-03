Estão abertas até às 22 horas do dia 14 de março de 2020, as inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado (PSS) para a realização de serviços médicos e assistenciais no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), nas especialidades médicas de Clínica Médica, Medicina Intensiva, Cirurgia de Mão, Cirurgia Geral, Ortopedia e Traumatologia e Pediatria.

As inscrições deverão ser feitas via internet no endereço eletrônico www.ebserh.gov.br – Seção Concursos e Seleções, obrigatoriamente mediante preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, anexação de Currículo, Diploma e documentação comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados. Não será cobrada taxa de inscrição para a participação no Processo Seletivo Público Simplificado.

O PSS será executado pela EBSERH/Sede e coordenado pela Comissão de Seleção Técnica designada pela equipe de governança do HUL-UFS. Os critérios de avaliação e aprovação dos(as) candidatos(as) acontecerá mediante Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional. Trata-se de contratação por prazo determinado, limitado ao prazo máximo de até 2 (dois anos).

O candidato deverá acessar o site www.ebserh.gov.br – Seção Concursos e Seleções, preencher Ficha de Inscrição, anexar Currículo, Diploma e documentação comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados. Efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração nos dados do(a) candidato(a) inscrito(a).

A classificação final será a somatória dos pontos da Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional na escala de zero a 10 (dez) pontos, de acordo com as tabelas de pontuação constantes no edital.

A divulgação do resultado preliminar será no dia 20 de março de 2020 e a publicação do resultado final/homologação no dia 27 de março de 2020. A convocação oficial do(a) candidato(a) para o processo de contratação dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU), no site da EBSERH, e também por qualquer meio hábil de comunicação (e-mail ou telefone), de acordo com o informado pelo(a) candidato(a) no cadastro do ato da inscrição para a sua localização.

Para mais informações, acesse o edital clicando aqui.