Na noite do último domingo, 8, policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Santa Rita, no município de Tobias Barreto.

Durante a noite, os policiais receberam informações via 190 que um homem, montado a cavalo, realizava diversos disparos com uma arma de fogo.

Prontamente, a equipe dirigiu-se ao local e flagrou o suspeito portando um revólver calibre .32. Após o flagrante o homem e a arma apreendida foram encaminhados à Delegacia de Tobias Barreto para que as medidas cabíveis fossem adotadas.