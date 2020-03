Em final de semana de grande movimentação, 6 a 8, os hospitais regionais geridos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) receberam 4.250 pacientes. No Agreste sergipano, o Hospital Regional de Itabaiana novamente lidera o ranking de atendimento, com o registro de 1.012 usuários no período. Somente a clínica médica da unidade atendeu a 521 pacientes, enquanto a pediatria contabilizou 142 pequenos pacientes.

Ainda em relação ao Regional de Itabaiana, a ortopedia somou 102 atendimentos, a sala de sutura 125 e consultas em ambulatório chegaram a 122. No Hospital Regional de Propriá, na região Ribeirinha do Estado, o total de atendimentos foi de 810, assim distribuídos: 404 na clínica médica, 207 na pediatria, 80 na ortopedia, 79 na clínica cirúrgica e 40 na obstetrícia.

O Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, no Sertão sergipano, recebeu 593 usuários. O consultório adulto atendeu a 405 pacientes enquanto a pediatria registrou 118. A sala de procedimentos contou 51 atendimentos e a obstetrícia, 19. No Sul de Sergipe, o Hospital Regional de Estância somou 693 usuários no período, sendo 407 deles atendidos na clínica médica, 158 na pediatria, 48 na ortopedia, 26 na clínica cirúrgica e 54 em outros procedimentos.

O Regional de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, contabilizou 710 pacientes. Destes, 576 foram atendidos na clínica médica, 98 na pediatria e 36 na obstetrícia. O Hospital Universitário de Lagarto acolheu 432 usuários, que foram atendidos de acordo com a classificação de risco: 316 na área Verde, 21 na Azul e Branca, 11 na área Laranja, 81 na Amarela e três na vermelha.