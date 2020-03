O Programa Pré-Universitário (Preuni) da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, por meio da equipe do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), lançou duas edições de cadernos de estudos direcionados aos alunos que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O material está disponível para todos no link: https://bit.ly/2x42VBX.

Os materiais também homenageiam dois profissionais que contribuíram de forma abrangente para a educação sergipana. O Caderno 1, nomeado Arthur Bispo do Rosário, contém as seguintes disciplinas: Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Já o Caderno de Redação leva o nome de Zizinha Guimarães, aborda as competências da redação do Enem e ensina como organizar e evitar erros na hora da escrita. Além disso, os cadernos contêm um breve resumo da vida dessas personalidades.

O objetivo principal dessa ação é democratizar o acesso aos conteúdos mais cobrados no exame. “Disponibilizamos os cadernos do Programa Pré-Universitário a todos os estudantes da rede pública. Ele foi elaborado pelos professores articuladores do Programa e estão com questões atualizadas e com os conteúdos que são mais cobrados no Enem, pautados em todas as competências e habilidades que são abordadas no exame”, afirmou a coordenadora do Programa Pré-Universitário, Gisele Pádua.

As disciplinas são divididas em diversos tópicos e, ao fim de cada um deles, há questões de exames antigos para que o aluno possa praticar. Além disso, há dicas de sites de conteúdos relacionados ao que foi estudado, músicas, filmes, documentários, curtas-metragens e até mesmo livros e leituras complementares.

Para a coordenadora do Serviço de Ensino Médio, Isabella Silva dos Santos, a disponibilização dos cadernos do Pré-Universitário é uma ação de extrema relevância e compromisso com o estudante que almeja uma vaga no nível superior. “Hoje o Enem é a forma de ingresso da maioria das universidades do país. Assim, os estudantes buscam o preparo para além das aulas presenciais. É uma ação imprescindível para garantir que os estudantes alcancem suas metas e anseios”, contou.

Os livros também podem ser acessados por meio do portal da Seduc, na parte disponibilizada para o aluno, no tópico do Preuni. Outra novidade é que o Programa lançará em breve o caderno Acrísio Cruz, que trará a segunda parte dos assuntos de todos os componentes curriculares.