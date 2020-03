Na última segunda-feira, 9, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) apreenderam duas motocicletas com o chassi adulterado no povoado Brasília e no centro de Lagarto.

Segundo informações do 7° BPM, as apreensões aconteceram durante abordagens com o objetivo de coibir o roubo de motocicletas na região.