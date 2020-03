O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, se reuniu, na tarde da última segunda-feira, 9, com pastores evangélicos de diversas denominações, para tratar da realização da retomada do ato evangélico comemorativo aos 165 anos da capital de Sergipe, que ocorrerá no próximo dia 20, na Orla da Atalaia. Na reunião, ficou definida a programação do evento. A cantora Aline Barros e a banda Som e Louvor serão as atrações da festa.

“Estou muito feliz em retomar este evento, já que, nas minhas gestões anteriores, realizamos grandes atos evangélicos marcantes e especiais. É a maneira de contar com a participação de todos e fico muito satisfeito em contar com a presença dos evangélicos que, em seus eventos, trazem paz, alegria e a presença de Deus, o que contribui para que construamos uma cidade mais humana e fraterna”, declarou o prefeito.

No encontro, o prefeito e os mais de 30 pastores, além do ex-deputado federal Heleno Silva e do vereador Carlito Alves, definiram as atrações do evento evangélico. “Traremos a cantora Aline Barros, que é um sucesso e onde chega mobiliza milhares de pessoas, e a Banda Som e Louvor, que é um forró para os evangélicos, de modo que será uma programação muito animada e que agradará a todos”, afirmou.

O pastor João Bosco, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, relembrou que Edvaldo foi o prefeito que mais aprovou leis voltadas ao segmento evangélico na cidade. “O prefeito Edvaldo teve a felicidade de nas suas gestões ser o prefeito que mais aprovou leis voltadas aos evangélicos, com datas incluídas no calendário oficial do município e eventos importantes. A retomada do ato do aniversário da cidade é motivo de muita alegria”, disse.

Da mesma forma, o pastor Claudio, da Igreja Impacto de Fé, se disse muito satisfeito em poder fazer parte “deste grande evento, que será um dos maiores, em louvor a Deus”. O ex-deputado Heleno Silva também destacou que Edvaldo sempre manteve diálogo aberto com as igrejas evangélicas e “sempre administrou sem preconceitos, para todos, acima de questões ideológicas”.