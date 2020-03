Dia de matrícula é sempre dia de alegria, conquistas, mobilização de servidores, muitos documentos e formulários no campus de Lagarto. Mas a edição de 2020 tem um diferencial: é a primeira matrícula realizadas depois do novo sistema de seleção, o vestibular de Lagarto. Estudantes dos oito cursos foram recepcionados pelos servidores do campus e colegas veteranos.

O vestibular do campus Lagarto foi realizado de acordo com as notas no Enem, com bonificação para quem estudou o ensino médio inteiro em Sergipe (10% para alunos de escolas particulares e 15% de egressos de escolas públicas). Gabriel Dantas foi o primeiro a concluir a matricula na manhã da última segunda-feira, 9, e aprovou o novo sistema. “Acho que é legal porque traz mais oportunidades aos sergipanos. Gabriel é aracajuano, foi aprovado para o curso de Medicina e pretende morar em Lagarto durante a graduação.

O interior de Sergipe também marca presença no futuro corpo discente do campus. Natural de Itabaiana, Layla Lima vai fazer o curso de Fisioterapia no campus. Ela havia sido aprovada para o curso de Nutrição em São Cristóvão, mas optou por ficar em Lagarto. “Foram dois motivos principais. Um deles é que Fisioterapia era o curso que queria há mais tempo. O outro é o PBL [Aprendizagem Baseada em Problemas], que ao mesmo tempo que me deixa um pouco nervosa por ser diferente do tradicional, também acho que vai ser ótimo para a minha formação”, comenta.