O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã da última terça-feira (10), para fazer um apelo ao governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública (SSP), defendendo o retorno do GATI (Grupamento Tático do Interior) para o município de Lagarto.

O parlamentar fez um discurso preocupado com o crescimento da violência que assola o município. “Estamos preocupados com a quantidade de assaltos e arrombamentos no município de Lagarto, mais precisamente no povoado Brejo. Solicito aos colegas deputados e ao governo do Estado um reforço policial para a nossa cidade, inclusive sugerindo o retorno do GATI”.

Ibrain lembrou que existia uma parceria entre a Prefeitura de Lagarto e o Governo do Estado, no período em que seu pai, Valmir Monteiro, comandava o município. “Nossa população tem sofrido muito com esses assaltos e arrombamentos. Temos consciência do trabalho sério que vem sendo desenvolvido pelo Batalhão, mas o povoado Brejo, em oito dias, teve sete assaltos de motos. A população está insegura”.