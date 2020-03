Antes mesmo de entrar em quadra, o Lagarto já conquistou sua primeira vitória pelo Campeonato Sergipano de Futsal 2020. Isso porque a equipe do Socorrense, que seria adversária do Verdão na próxima quinta-feira, 12, em Socorro, pediu afastamento da competição.

Com isso, o Lagarto venceu sua primeira partida na competição por W.O., prevalecendo o placar de 3 a 0 para o time visitante. Agora, a estreia do Lagarto fica marcada para a quinta-feira, 19, no Ginásio Ribeirão, em Lagarto, às 20h30, contra o Pinhão. O Verdão vai em busca do segundo título no estadual.

Até o momento, o clube reforçou seu elenco trazendo 11 contratações: Biel de Glória, Dudu do 13; goleiro Café; Alan de Estância; Pedrinho; Rodrigo Pagordat; Nilsinho do 13; Reny, revelação do Campeonato do Treze, e Pedro, artilheiro da mesma competição este ano. Além deles, o clube trouxe de volta dois pratas da casa: Amadeu, peça-chave na conquista do título da Copa TV Sergipe em 2018 e Suelyton, artilheiro dessa mesma edição da competição.

O time também renovou os contratos de Andrezinho; Bomba; Matheus; Devinho; Assis; França; Thomas; Leandrinho e do goleiro Ninho. Além do estadual, neste primeiro semestre o Verdão ainda disputa a Copa do Brasil e a Supercopa de Sergipe.