Nesta terça-feira, 10, com informações da Delegacia Regional de Lagarto, policiais da inteligência de São Paulo prenderam um homem de 30 anos, suspeito de um homicídio ocorrido no dia 02 de novembro de 2019, no centro de Lagarto.

Segundo a delegada regional de Lagarto, Michele Araújo, as investigações realizadas pela Polícia Civil indicaram que o investigado preso nesta terça-feira (10) teria sido o autor do homicídio. Conforme o Inquérito Policial, o homicídio teria sido motivado por vingança a um outro homicídio que teria sido vítima um comparsa do investigado.

Após a expedição do mandado de prisão preventiva pela Vara Criminal de Lagarto, os investigadores diligenciaram a fim de cumpri-lo, tendo identificado que o investigado estava em São Paulo, razão pela qual solicitam apoio da inteligência daquele estado.