Tendo em vista que a base da economia riachãoense vem do campo, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas vem realizando investimentos significativos junto ao homem do campo. Desta vez, a gestão municipal realizou a capacitação de produtores de mandioca do povoado Baixa do Frio e Altos.

De acordo com a gestão, a capacitação – realizada por servidores da Secretaria Municipal de Agricultura – foi voltada ao processo de silagem da maniba. A ação foi resultado da visita da caravana municipal denominada Riachão Cidadã ao povoado Barro Preto, em dezembro de 2019.

“Além da orientação dos profissionais, a Secretaria de Agricultura colabora na troca de informações e contatos para comercialização da silagem entre os produtores de mandioca e de leite”, ressaltou a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas.



Cabe destacar que recentemente a gestão da prefeita Simone Andrade (PCdoB) também realizou a distribuição de palmas forrageiras aos produtores rurais do povoado Bonfim.

