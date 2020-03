O Partido Aliança Pelo Brasil, idealizado pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), continua sofrendo para conseguir validar as assinaturas necessárias para assegurar a sua criação junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Um exemplo disso é que depois da justiça eleitoral invalidar mais 1 milhão de assinaturas, a coluna do jornalista Guilherme Amado, da Época, informa que o Aliança conseguiu validar apenas 267 assinaturas do nordeste no TSE.

“Em seis dos nove estados da região [nordeste], nenhuma assinatura foi validada pelo TSE: Bahia,Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe”, acrescentou o colunista da revista Época.

100 dias após ser lançado, o Aliança pelo Brasil tem apenas 7,8 mil assinaturas validadas pelo TSE, o que corresponde a 1,5% do número de assinaturas necessárias – 492 mil – para ser oficializado na Justiça Eleitoral.

Com a notória dificuldade em obter o registro na Justiça Eleitoral, dirigentes do Aliança pelo Brasil já admitem que o partido não participará das eleições municipais do próximo dia 04 de outubro de 2020. Para eles, agora o foco é colher assinaturas visando a próxima eleição presidencial.