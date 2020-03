Trata-se do Sargento Rubem Carvalho de Souza, 44 anos, que assume o comando após a saída do Tenente Wanderley Carvalho. Oriundo de Belém do Pará, o novo chefe de instrução deve permanecer à frente do TG pelo próximo biênio.

“Nosso objetivo é formar jovens cidadãos brasileiros e patriotas e, se possível, revelar os que tenham realmente um pendor pela carreira militar, que se comprometam não só com o Exército, mas com o País como um todo. Mas neste momento estamos aqui para firmar nosso compromisso com o Poder Executivo de Lagarto como parceiros desde sempre,” disse o sargento.

O militar, que está em Lagarto desde o dia 9 de janeiro deste ano, afirmou que gostou das condições gerais da sede do TG, mas que identificou a necessidade de melhorias em alguns pontos.

Na oportunidade da visita à prefeita, solicitou a ampliação dos banheiros que são incompatíveis ao número atual de atiradores que prestam o serviço que é de 50, entre outras pequenas melhorias. A solicitação foi apreciada, autorizada e encaminhada imediatamente à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

A incorporação dos novos atiradores foi realizada no último dia 2 de março e a formatura ocorre no próximo dia 18. O sargento aproveitou para convidar a prefeita, autoridades e sociedade lagartense a se fazerem presentes na Sede do TG para prestigiarem a solenidade.