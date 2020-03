No próximo 17 de março comemora-se o Dia de São Patrício (Saint Patrick’s Day), uma das celebrações mais populares do mundo, data que homenageia o Apóstolo São Patrício. Porém, infelizmente, vários desfiles em comemoração ao patrono da Irlanda foram cancelados no país por temores de que as reuniões de massa contribuam para a disseminação do novo coronavírus.

Um dos maiores desfiles de Dublin, que aconteceria na próxima semana, foi cancelado. Nele, anualmente mais de 500 mil foliões de todo o mundo invadem a cidade de verde, com performances de artistas, programação especial e muita festa e cerveja.

“Devido à natureza e escala únicas das festividades do Dia de São Patrício, em termos de tamanho, à reunião em massa de viajantes locais e internacionais e à progressão contínua da transmissão da comunidade em alguns países europeus, juntamente com o surgimento de um pequeno número de casos de transmissão local na Irlanda, o governo decidiu que os desfiles do dia de São Patrício, incluindo o desfile de Dublin, não prosseguirão “, afirmou o governo em comunicado.

Não foi apenas Dublin que resolveu cancelar seus desfiles. Em Cork, costa sul da Irlanda, o desfile também foi cancelado. O evento é o segundo maior do país britânico, atraindo até 50 mil espectadores por ano. Especialistas acreditam que o cancelamento desses eventos afetará consideravelmente a economia e o turismo local.

A cidade disse que tomou a decisão após uma “avaliação de risco, com base nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde … que concluiu que, com base na demografia dos participantes do desfile, na proximidade das pessoas presentes no evento e na duração do evento ( entre outras considerações), o Conselho da Cidade de Cork não está em posição de fornecer as garantias necessárias em relação às diretrizes atuais da OMS. “

Outras cidades que cancelaram as comemorações do StPatrick’s incluem Belfast, na Irlanda do Norte, e South Boston, nos Estados Unidos, também com o objetivo de impedir que grandes multidões se reúnam em um ambiente propício para a propagação do Corona vírus.

As tradições do StPatrick’s Day

A data, que se destaca principalmente nos países de língua inglesa, é geralmente regada a muita cerveja (de preferência as de estilo holandês, escuras e encorpadas), além do famoso chope verde, criado exclusivamente para o Dia de São Patrício, que chega a essa coloração quando se adiciona uma dose de menta à bebida.

A tradição de se usar a cor verde no dia de São Patrício começou com o hábito de usar um trevo semelhante ao que o santo carregava preso à roupa. Segundo narra o folclore da Irlanda, este trevo representa a Santíssima Trindade, que retrata Pai, Filho e Espírito Santo. O trevo verde da boa sorte representa também o patriotismo católico do país.

Outros símbolos tradicionais que marcam a festa são inconfundíveis, como a figura do Duende, originário do folclore celta. O homenzinho com uma longa barba ruiva, de paletó e cartola verde, protege seu tesouro escondido no fim de um arco-íris. Outro símbolo da festa é a Cruz Celta, usada por São Patrício para converter celtas irlandeses em cristãos. A peça significa a união do sol (forte símbolo Irlandês) com a cruz do cristianismo.

Os irlandeses costumam usar fantasias criativas, que envolvem esses símbolos e a cor verde, em desfiles com fogos de artifício, acrobacias e shows. À noite, as atrações são voltadas ao público mais jovem: os famosos pubs oferecem programações especiais com apresentações musicais, descontos nas bebidas e o famoso fish ‘n chips, prato tradicional local.