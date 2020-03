Uma operação conjunta, realizada na manhã desta quarta-feira, 11, entre as polícias Civil e Militar, em Tobias Barreto, resultou na morte de três suspeitos de integrarem um grupo criminoso responsável pela prática de diversos roubos e tráfico de drogas na região Centro Sul do estado.

Segundo informações da Secretaria de Estado Segurança Pública (SSP/SE), a ação policial foi divida entre os bairros Maria do Carmo e Agripino 2. No primeiro deles, os policiais localizaram um dos suspeitos, identificado como Denisson Andrade dos Santos, da cidade de Lagarto, que ao perceber a presença policial, entrou em confronto com os agentes, foi atingido e socorrido, mas morreu em seguida.

Já no bairro Agripino 2, foram encontrados “Nandinho”, de Tobias Barreto, e Alessandro de Jesus Santos, da cidade de São Domingos, . Ambos também entraram em confronto, chegaram a ser socorridos, mas morreram após a ação.

O Coronel Ribeiro explica que alguns veículos roubados pelo trio eram levados para outra cidade com o objetivo de levantar dinheiro para o tráfico de drogas. “Motocicletas de Tobias Barreto foram encontradas em Lagarto. A intenção dessas pessoas era levantar o dinheiro para poder começar a vender drogas na cidade. Essa droga chegaria na sexta-feira, mas foi interceptada antes pela PC”, detalha.

Ao todo, na ação deflagrada nesta quarta-feira, foram apreendidas três armas de fogo, sendo uma escopeta de fabricação caseira calibre 12, um revólver .22 e outro .38. Além dos armamentos, a polícia localizou 62 pinos e um invólucro de 50g de cocaína, além de pinos vazios.

Com informações da SSP/SE