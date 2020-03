No último dia 14 de novembro de 2019, foi divulgado um edital de usucapião extrajudicial pelo Cartório do 1° Registro de Imóveis de Tobias Barreto. O documento informa que Joseni Ribeiro de Jesus, residente do povoado Campestre do Abreu, na zona rural do município, está alegando posse ininterrupta de uma propriedade denominada Sítio Boa Vista, localizado no povoado supracitado.

Diante disso, o edital informa que aos terceiros eventualmente interessados na propriedade devem comparecer ao Cartório do 1° Registro de Imóveis de Tobias Barreto em até 15 dias. Caso ninguém compareça, o pedido de reconhecimento de usucapião extrajudicial será aprovado e o imóvel será registrado em nome de Joseni Ribeiro de Jesus.

O endereço para a requerer a impugnação do pedido é: Avenida Getúlio Vargas, n° 518, Centro, Município de Tobias Barreto, CEP.: 49.300-09. Para mais informações, confira o edital clicando aqui.