A poesia intitulada “Sergipe meu encanto”, de autoria de Luís Laércio Gerônimo Pereira, morador da cidade de Lagarto, será divulgada na 1° Antologia da Academia Tobiense de Letras (ATLAS).

A obra foi escolhida após ficar em primeiro lugar numa seleção de obras promovida pela Coordenação de Concursos Literários da ATLAS. Além dela, outras quatro poesias foram selecionadas. Todas abordam temas pertinentes à existência humana.

Cabe destacar que das 25 poesias concorrentes, apenas o escrito de Luís Laércio, que é escritor, historiador, poeta, acadêmico em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e trabalha no Departamento de Medicina do campus Lagarto da mencionada instituição, obteve uma nota 10.

Sua obra busca de forma leve e poética, consegue contar um pouco da história do estado de Sergipe. Partindo do período colonial, a obra faz um passeio que vai dos povos indígenas, passando pela cultura, pelas riquezas naturais, pelos detalhes de alguns municípios, por algumas personas – a exemplo do lagartense Sílvio Romero, até o amor de ser apenas sergipano.