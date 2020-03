Na noite desta quarta-feira, 11, um homicídio foi registrado entre um posto de saúde e o matadouro do povoado Jenipapo, na zona rural de Lagarto.

Segundo informações do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), a vítima foi identificada por Adeilton Meneses dos Santos, que foi morto por disparos de arma de fogo, enquanto colocava os móveis de sua mudança para a cidade de Lagarto em um veículo junto com outro cidadão.

Durante esse trabalho, a polícia relatou que foram ouvidos disparos de arma de fogo de dentro de um matagal. Diante do barulho, uma testemunha disse que imaginou ser o som de um pneu estourando, até que virou e se deparou que Adeilton Meneses caído, além de um vulto correndo em direção ao matagal.

“A testemunha relata não ter ouvido barulho de moto. Portanto, provavelmente, o matagal foi utilizado para chegar ao local e também para fugir”, acrescentou o 7ºBPM, que suspeita que o mandante do crime seja residente do povoado Jenipapo. No entanto, as causas ainda permanecem desconhecidas.

A PM foi acionada e está no local isolando a cena do crime e colhendo maiores informações. Já o Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.