A Prefeitura de Riachão do Dantas, por meio da Secretaria de Educação, irá pagar, a partir deste mês, o reajuste salarial para os professores da Rede Municipal de Ensino.

O novo piso dos professores segue o reajuste definido pelo Ministério da Educação, que elevou o Piso Salarial Nacional do Magistério. Em março de 2020 será implementado o montante de 12,84% e o saldo remanescente de anos anteriores de 6,56% será pago até outubro do ano corrente, totalizando um reajuste de 19,4%.

Na última quarta-feira, 4, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade, e alguns dos secretários municipais participaram da reunião com os representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (SINTESE) quando foi apresentada a proposta por parte da Prefeitura, após análise e discussão do SINTESE a proposta sugerida foi aprovada.