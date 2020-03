Nesta semana, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Educação, junto à coordenação do PSE (Programa Saúde na Escola), esteve reunida com o Departamento de Odontologia da Universidade Federal de Sergipe, campus Lagarto. O encontro teve a finalidade de firmar um convênio entre a Prefeitura e a instituição de ensino, que resultará na promoção da saúde bucal dos alunos da rede municipal.

A proposta é realizar a restauração de lesões de cárie e escovação supervisionadas dos alunos das escolas municipais. O atendimento será em campo, ou seja, na própria escola e a remoção da cárie será feita apenas com instrumentos manuais, o que diminui o desconforto das crianças, tornando o tratamento mais agradável.

De início serão atendidas três unidades de ensino. “É muito importante que a UFS continue sendo parceira do município. A prefeita Hilda Ribeiro está sempre preocupada em dar mais qualidade de vida aos nossos alunos; quando mostrei à gestora o projeto da UFS, ela solicitou que imediatamente fosse feito contato com os responsáveis pelo projeto, para ser desenvolvido nas nossas escolas”, frisou o secretário Magson.

Para a professora Natalia Andrade da UFS, “a integração da Universidade com a comunidade permite a formação de profissionais capacitados para atuarem em prevenção e conscientes de seu papel na atenção às demandas sociais. Os alunos realizarão ações como atendimentos odontológicos e atividades educativas com instruções de higiene e desenvolvimento do autocuidado com a saúde bucal.”