Na noite da última quarta-feira, 11, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), receberam informações sobre dois suspeitos de roubarem uma moto, no povoado Colônia Treze.

A dupla foi localizada pelos policiais cerca de meia hora após o roubo, nas imediações do povoado Juerana. Segundo informações do 7° BPM, um dos suspeitos ainda chegou a reagir à abordagem, desferindo uma cotovelada no rosto de um dos policiais.

Com a dupla, foi encontrado um simulacro de arma de fogo e a chave da moto roubada. Ainda de acordo com a polícia, a vítima do assalto compareceu à delegacia e reconheceu os suspeitos.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais. A moto dos assaltantes foi apreendida e após autuações, será encaminhada para Aracaju.