Comissão de avaliação da SES ressalta serviços de saúde prestados pelo HUL-UFS.

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) recebeu integrantes da Comissão de Avaliação de Contratos Hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde (SES), oportunidade em que acompanharam atividades de prestação de serviço em favor do público desenvolvidas nas diversas áreas e setores do hospital, previstas em contrato de execução de ações e serviços de saúde, gestão, ensino e pesquisa firmado entre as instituições.

Os integrantes da comissão foram recebidos pelo superintendente, Manoel Cerqueira Neto; pelo chefe da Divisão de Gestão do Cuidado, Marcos Henrique; pelo responsável pela Unidade de Monitoramento e Avaliação, Sidicley Moura Barros; e pela responsável pelo Núcleo de Regulação e Avaliação em Saúde, Camilla Santana.

“Essas visitas são importantíssimas, não só aqui no Hospital Universitário de Lagarto, mas em todos os prestadores que nós temos contratualizados junto à Secretaria de Estado da Saúde, porque a gente vem ver in loco tudo aquilo que o prestador contratualiza com a secretaria, observando todo o plano operativo que foi estabelecido”, destacou Aderbal Brito, presidente da comissão, lembrando que o usuário é o ator principal das tratativas que a comissão rotineiramente estabelece com as unidades hospitalares.

“O usuário precisa estar sendo bem atendido, bem acompanhado e a gente observou bem claro que o hospital universitário está executando tudo aquilo que ele tem contratualizado conosco; está acolhendo e atendendo os usuários, sem falar na limpeza e organização”, observou. “O HUL está formidável, a palavra é esta”, destacou o gestor.

O contrato de prestação de serviço estabelecido entre a SES e o HUL define responsabilidades das partes e estabelece metas quantitativas e qualitativas do processo de assistência à saúde, de gestão, de ensino e pesquisa e avaliação, em sintonia com as necessidades de saúde da população, com as políticas públicas de saúde para a atenção hospitalar, e com os princípios e diretrizes do SUS.

“Visitas como essa é de fundamental importância para o estreitamento do vínculo entre o HUL e a Secretaria de Estado da Saúde, uma maneira de firmarmos nossa parceria e mostrarmos que estamos dispostos a contribuir na melhoria da oferta de saúde à população sergipana”, enfatizou Camilla Santana, responsável pelo Núcleo de Regulação e Avaliação em Saúde da unidade hospitalar.

O HUL é pactuado como hospital geral inserido na rede de Urgência e Emergência do Estado de Sergipe, realizando atendimento através do seu pronto-socorro em Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Geral e Clínica Médica, prestando assim cerca de 6.000 atendimentos/mês.

O hospital também conta com um Ambulatório de Especialidades que mensalmente oferece ao público usuário adulto e pediátrico cerca de 4.500 consultas, em 30 especialidades médicas. O ambulatório do HUL funciona no Centro de Simulações e Práticas do Campus UFS Lagarto. O encaminhamento deve ser feito via sistema estadual e municipal de regulação – ou para pacientes internos do hospital, que recebem alta com indicação para um especialista.