Na noite da última quarta-feira, Confiança e Itabaiana se enfrentaram pelo quadrangular do Sergipão 2020. A partida aconteceu no Estádio Etelvino Mendonça, popular Mendonção, em Itabaiana.

E o Azulino tomou a dianteira na briga pelo título estadual, vencendo o Tricolor fora de casa. O gol dos visitantes saiu apenas na segunda etapa, quando Ítalo arrancou pela lateral do campo e tocou a bola para a entrada da área. Everton chegou batendo de primeira, acertando um belo chute, sem chances para o goleiro do Itabaiana, e garantindo a vitória para a equipe proletária.

Com o resultado, o Confiança assumiu a primeira colocação no quadrangular final do Sergipão. Já o Itabaiana, ficou na quarta posição.

Outra partida realizada ontem foi entre Sergipe e Freipaulistano no Estádio Estadual Lourival Baptista, popular batistão, em Aracaju. O jogo terminou com um gol para cada lado.

Todos os gols saíram ainda no primeiro tempo. E quem saiu na frente foi o Touro do Agreste que acertou um chutaço com Ramalho de fora da área. Mas o Gipão empatou logo em seguida, depois de um cruzamento na área que Anselmo desviou e Renato Camilo completou de cabeça para o fundo das redes.

Quadrangular

Nesta fase da competição, as quatro equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Ao final das seis rodadas, os dois primeiros colocados se sagram campeão e vice, sem a realização de finais.