O Brasil pode sofrer um surto de Coronavírus nos próximos dias. Pelo menos, esta é a previsão resultante de uma análise do Instituto Pensi, que é um centro de pesquisa clínica em pediatria do Hospital Infantil Sabará-SP.

Segundo a pesquisa, a partir do momento em que o país chegue aos 50 casos confirmados de coronavírus, os números devem saltar para 4.000 em 15 dias e para cerca de 30 mil casos em 21 dias.

Vale ressaltar que, segundo o Ministério da Saúde, o país chegou a 69 casos confirmados na última quarta-feira, 11.

A previsão pode ser embasada pelo que aconteceu na Coreia do Sul, Irã, Itália, França, Alemanha e Espanha que, após a confirmação do 50º caso, viram evoluções semelhantes no número de surtos.

Por isso, o Brasil poderá precisar de aproximadamente 2.100 leitos hospitalares, dos quais cerca de 525 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), apenas nos 21 dias posteriores a confirmação do 50° caso.

A maior preocupação dos médicos é se a rede hospitalar está preparada para um aumento tão grande de internações, já que os casos podem quase decuplicar a cada semana. Em entrevista para a Folha de S.Paulo, o presidente da Federação dos Hospitais, Clínica e Laboratórios do Estado de São Paulo (Fehoesp), Yussif Ali Mere Junior, afirma que se os casos vierem na mesma intensidade da China ou Itália, a situação dos atendimentos será muito complicada.

Em pouco mais de dois meses de evolução, o Coronavírus já infectou mais de 100 mil pessoas em todos os continentes, matando cerca de 4.000.

Até o fechamento desta matéria, nove estados já confirmaram casos de coronavírus, sendo eles: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Bahia e Alagoas.

Confira como se prevenir:

Com informações da Folha de S.Paulo