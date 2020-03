Na manhã desta quinta-feira, 12, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) desarticularam uma quadrilha suspeita de realizar roubos de motocicletas em Lagarto. A ação foi mais um desdobramento da prisão de uma dupla, na última quarta-feira, 13.

De acordo com o 7°BPM, a operação durou cerca de sete horas e culminou com duas motocicletas com restrição de roubo e furto recuperadas, além da apreensão de diversas peças de origem ilícita.

“Dois integrantes da quadrilha foram presos ontem, em flagrante, e nesta manhã, outro suspeito foi identificado, sendo encontrado na casa dele, uma moto roubada e peças de moto”, destacou o 7°BPM.

O órgão ainda informou que a quadrilha agia na região dos povoados: Jenipapo, Brasília, Estancinha e Colônia Treze. Já o caso foi encaminhado para à Delegacia Regional de Lagarto.

Cabe destacar que, conforme o 7°BPM já havia informado anteriormente ao Portal Lagartense, o roubo de motocicletas é motivado por alguns cidadãos que, pensando em economizar, acabam recorrendo ao mercado negro para substituir algumas peças dos seus veículos. Com isso, cresce o número de roubo de motos e também dos desmanches.