O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) suspendeu o congresso comemorativo aos seus 50 anos, devido a pandemia de coronavírus declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O anúncio foi realizado na última quinta-feira, 12.

De acordo com o TCE, a suspensão foi acatada pelo conselheiro-presidente Luiz Augusto Ribeiro, após este receber uma recomendação da Coordenadoria Médica da Corte de Contas Sergipana. O evento seria realizado do dia 25 ao dia 27 deste mês.

“Seguimos a orientação do nosso setor médico, que avaliou a situação com a devida prudência e bom-senso, uma vez que há uma perspectiva amplamente noticiada de que o novo coronavírus [Covid-19)] irá se propagar e aqui teríamos pessoas de todos os estados do Brasil”, comentou o conselheiro-presidente.

Assinada pelo coordenador do setor de saúde, Dr. José Aragão Figueiredo, a orientação considera a necessidade de se evitar a aglomeração de pessoas, uma vez que, até o momento, mais de 500 participantes já confirmaram inscrição, entres os quais está o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).