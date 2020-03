O Partido Social Liberal (PSL) lançará Redson For ao cargo de vereador por Lagarto, nas eleições municipais do próximo dia 04 de outubro de 2020. O anúncio foi realizado pelo próprio pré-candidato nas redes sociais.

De acordo com Redson, “Lagarto vai ter um pré-candidato a vereador parceiro e amigo do presidente Bolsonaro”. Uma vez que ele afirma ter sido “responsável pela campanha do presidente no estado de Sergipe”.

“Depois de ser sondado por diversos partidos, decidi sair como pré candidato a vereador pelo ex-partido do presidente, PSL. Lagarto precisa de um representante direita pura, para levar os projetos do governo para o município”, afirmou o pré-candidato.