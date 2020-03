O governo do Estado continua o alinhamento com a rede hospitalar de saúde pública e privada do Estado. A Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES) reuniu na manhã desta quinta-feira, 12, representantes das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) das unidades públicas e privadas de Sergipe, com o objetivo de realinhar as informações sobre o novo coronavírus (Covid- 19) e acompanhar como a rede de saúde de Sergipe está se comportando diante do cenário atual.

A reunião aconteceu no gabinete do secretário Valberto de Oliveira e contou com a participação da diretora de Vigilância em Saúde, Mércia Feitosa; do infectologista, Marco Aurélio e da coordenadora da Rede Hospitalar, Jurema Viana. “Repassamos as orientações que nós fizemos a toda rede hospitalar, público e privada, reforçando a importância da capilarização das informações para dentro de toda unidade hospitalar porque é importante que os profissionais que trabalham nos prontos-atendimentos estejam bem orientados quanto a tentar identificar possíveis casos suspeitos de coronavírus”, disse Jurema.

Para o diretor do Hospital São Lucas e coordenador da CCIH da unidade, Jerônimo Gonçalves de Araújo, a reunião foi necessária para que continuem dialogando sobre as ações em toda rede assistencial. “Entendemos que, por ser este um momento de crise, precisamos orientar as equipes e funcionários, fazer todas as políticas de prevenção, mobilizar os gestores do hospital e trocar experiências e informações para superarmos o coronavírus da melhor forma possível”, declarou.

Membros da CCIH do Hospital de Nossa Senhora do Socorro, Thaiane Bernardo Couto, garantiu que a sua unidade segue o plano de contingência elaborado pela SES. “Estamos integrados quanto ao fluxo, direcionamento do paciente, orientações ao próprio paciente e seus acompanhantes. Nossa meta é fazer uma abordagem segura e precisa em casos suspeitos”, falou ela, enfatizando que em situações como esta de pandemia, as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar são partes essenciais na contenção do vírus em ambiente hospitalar.

“A CCIH é fundamental no ambiente hospitalar. Sua atuação começa na porta, conduzindo a recepção do paciente, o seu acolhimento, orientando a ele e seus acompanhantes, indicando o direcionamento correto, inclusive para coleta do material de exame. A comissão lida com todos os setores a fim de evitar ou diminuir a propagação de infecções naquele local ou serviço”, explicou Thaiane.