Todas as atividades acadêmicas extracurriculares e viagens não essenciais estão suspensas na Universidade Federal de Sergipe. A decisão vem após a criação de um Comitê para acompanhar o coronavírus em todos os seis campi da UFS.

O Comitê é formado por profissionais de saúde do Hospital Universitário (HU) e do Hospital Universitário de Lagarto (HUL), representantes do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), pró-reitores, dirigentes de cursos e servidores e é presidido pelo vice-reitor Valter Joviniano de Santana Filho.

O reitor Angelo Antoniolli publicou na última quinta-feira, 12, a Portaria 221, criando o Comitê de Prevenção e Redução de Riscos frente à infecção pelo Coronavírus (Covid-19), que tem a atribuição de monitorar os riscos frente à comunidade universitária e aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, além de propor à administração da UFS as medidas a serem adotadas para a efetiva redução de riscos acadêmico e administrativo, e atuar na relação da Universidade com a comunidade externa e órgãos de saúde do Estado para otimizar as ações frente ao Covid-19.

Em seguida, o reitor assinou e publicou a Portaria 222, suspendendo todas as atividades acadêmicas extracurriculares, como aulas inaugurais, eventos comemorativos, científicos, artísticos e culturais.

No caso de eventos previstos para os próximos 10 dias, não passíveis de cancelamento, as recomendações do Comitê deverão ser rigorosamente seguidas, diz a Portaria, que também suspende autorização de viagens não essenciais (dentro e fora do país) de docentes, discentes e técnico administrativos, “até ulterior deliberação, relativas a atividades vinculadas à Instituição”.

“Nesse momento, é importante que fiquemos em estado de atenção monitorando a evolução da pandemia e implementando medidas preventivas na UFS, para auxiliar no controle da disseminação do coronavírus na comunidade universitária e, consequentemente, na sociedade sergipana”, afirmou o vice-reitor Valter Joviniano.

Pandemia

A infecção pelo novo coronavírus (tecnicamente SARS-CoV-2), denominada de Covid-19, é uma doença infecciosa emergente, identificada pela primeira vez na cidade de Wuhan na China, em dezembro de 2019. O Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional, e como pandemia, na última quarta-feira, 11.

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por contato direto ou indireto através de gotículas. Após o contato com o vírus, a maioria das pessoas desenvolve a doença com manifestações leves podendo, no entanto, em grupos específicos como idosos e pessoas com doenças crônicas, progredir para o desenvolvimento de formas graves, inclusive levando à morte.